Live TMW Como, Douvikas: "Mi sento sempre meglio. Europa? Ci proveremo, prima il 101% in ogni gara"

Tasos Douvikas, primo marcatore del Como per il 2-0 contro il Sassuolo, si è presentato in conferenza stampa per commentare l'esito finale al Sinigaglia: "Come sto dopo aver fatto tre panchine di fila? Penso che per me la cosa più importante sia essere sempre pronto, performare bene. Portare tanta qualità in attacco. Lo scorso weekend abbiamo segnato molto a Torino, ma dalla mia parte oggi mi sento sempre meglio e molto a mio agio. Penso che anche la squadra stia dimostrando le sue caratteristiche. Avremo altre belle partite".

Oggi abbiamo giocato con tanti lanci in verticale. Questo favorisce molto il tuo gioco? E ci racconti il gol?

"Cerchiamo di trovare diversi modi per segnare. Ora stiamo crescendo, troviamo avversari che difendono con il blocco basso, ma noi giochiamo in verticale, anche con le ali, stiamo crescendo molto di partita in partita. Il mio gol? Ci ho lavorato molto, con gli allenatori dello staff, questo tipo di controllo per segnare anche".

Sogni di vincere la classifica cannonieri qui in A?

"A essere onesto questa settimana ho visto quanto è difficile segnare in Serie A. Penso sia davvero una stagione dura, c'è molta tattica in Italia. So che sono al sesto gol stagionale, ma guardo come svilupparmi personalmente. E l'importante è la squadra".

Il Como ora è in zona Europa. Alla prossima giocherete contro l'Inter.

"Ci stiamo avvicinando a una partita contro una delle migliori squadre del campionato. Sono sicuro che daremo il nostro meglio per prepararci a questa sfida, per seguire le tattiche necessarie. Daremo il nostro meglio. Ci proveremo per l'Europa, ma daremo il 101% in ogni partita prima di quello. Dobbiamo continuare a migliorare".

00.05 - Finisce la conferenza stampa.