Como, Douvikas: "Un altro gol al Sassuolo come in Coppa. A volte segno io, altre Morata"
Tasos Douvikas, attaccante del Como che stasera ha trovato la via del gol nella gara contro il Sassuolo, ha commentato così a Sky Sport il successo dei suoi lariani: "Ho segnato un altro gol al Sassuolo come in Coppa Italia, sono molto importante per la rete e per i tre punti. Questa partita era molto importante per noi, vincendo manteniamo una mentalità vincente e facciamo ulteriori passi avanti in classifica".
Sull'alternanza con Morata: "Tutti e due cerchiamo di fare il meglio. A volte segno io, a volte io. Tutti e due vorremmo giocare sempre, ma ne gioca solo uno".
Sulla sorpresa di Fabregas: "Avremo due giorni di riposo dopo l'allenamento di domani (sorride, ndr)".
