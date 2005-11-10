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Altro colpo in prospettiva del Padova: il difensore Bordoni firma fino al 2030

Altro colpo in prospettiva del Padova: il difensore Bordoni firma fino al 2030 TUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:02Serie B
Il centrale classe 2006 arriva da svincolato dopo l'addio alla Primavera della Lazio

Svincolatosi dalla Lazio, dove ha collezionato 61 presenze con tre gol in Primavera, il difensore centrale Tommaso Bordoni approda in Serie B per vestire la maglia del Padova. Questo il comunicato della società biancoscudata:

"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definito del difensore classe 2006 Tommaso Bordoni. Bordoni ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2030.

Tommaso Bordoni nasce a Roma il 12 marzo 2006 ed è un difensore.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Lazio, dopo 2 presenze nel campionato Under 17 nel 2021/2022, viene definitivamente promosso la stagione successiva con 19 presenze e 2 reti. Nella stagione 2023/2024 passa all’Under 18 biancoceleste dove colleziona 30 presenze e 2 reti. Nella stagione 2024/2025 scende in campo 4 volte con l’Under 18, fino al definitivo passaggio alla Primavera, dove chiuderà la prima stagione con 21 presenze ed 1 gol, e 35 presenze e 2 reti la scorsa stagione".

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