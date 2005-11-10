Altro colpo in prospettiva del Padova: il difensore Bordoni firma fino al 2030
Svincolatosi dalla Lazio, dove ha collezionato 61 presenze con tre gol in Primavera, il difensore centrale Tommaso Bordoni approda in Serie B per vestire la maglia del Padova. Questo il comunicato della società biancoscudata:
"Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento a titolo definito del difensore classe 2006 Tommaso Bordoni. Bordoni ha sottoscritto un contratto con la società biancoscudata fino al 30 giugno 2030.
Tommaso Bordoni nasce a Roma il 12 marzo 2006 ed è un difensore.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Lazio, dopo 2 presenze nel campionato Under 17 nel 2021/2022, viene definitivamente promosso la stagione successiva con 19 presenze e 2 reti. Nella stagione 2023/2024 passa all’Under 18 biancoceleste dove colleziona 30 presenze e 2 reti. Nella stagione 2024/2025 scende in campo 4 volte con l’Under 18, fino al definitivo passaggio alla Primavera, dove chiuderà la prima stagione con 21 presenze ed 1 gol, e 35 presenze e 2 reti la scorsa stagione".