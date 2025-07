Ufficiale Trento, rinforzo dalla Serie A per l'attacco: ecco Chinetti dal Como

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito sino al 30 giugno 2026) da Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Chinetti che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Varese il 4 novembre 2005, Federico Chinetti cresce nelle giovanili del Como sino ad arrivare, nella stagione 2022-2023, ad esordire in Primavera, scendendo in campo in 29 occasioni, segnando 8 reti e 1 assist. Nel campionato successivo, sempre con la Primavera lariana, colleziona 29 presenze, 13 reti e 4 assist. Nel corso della scorsa stagione si è messo in mostra ottenendo 30 presenze, 17 reti e 9 assist tra campionato e coppa Primavera.

Federico Chinetti è pronto per indossare la maglia gialloblù: «Sono un giocatore veloce a cui piace puntare l’uomo e provare il dribbling. So che giocare in Serie C sarà sicuramente più complicato rispetto alla Primavera, ma mi auguro di riuscire comunque a segnare anche in questa categoria. Da quest’esperienza mi aspetto di crescere molto, sia come calciatore sia come persona così da riuscire a continuare il mio percorso di maturazione. Voglio dare il massimo per aiutare i miei compagni a raggiungere tutti gli obiettivi stagionali».

A Federico un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Trento!