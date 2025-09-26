Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Como, quattro innesti per le giovanili. Uno arriva dal Barcellona

Como, quattro innesti per le giovanili. Uno arriva dal Barcellona
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:14Serie A
di Alessio Calfapietra

Nelle scorse ore il Como ha annunciato l'arrivo di quattro calciatori per la formazione under 17 dei Lariani.

Thomas Boccia – attaccante 2009

Un trequartista che si è distinto per i grandi numeri realizzativi con il Cagliari.

Marco Colugnat – attaccante 2009

Un centravanti dal goal facile, emerso nelle file della Varesina, club dilettantistico lombardo molto quotato.

Pedro Demiddi – Centrocampista offensivo 2009

Abile in varie zone del fronte d'attacco, arriva dalla cantera del Barcellona e possiede anche il passaporto argentino.

Matteo Albini – Difensore 2009

Terzino sinistro formatosi nel Brescia, spicca per grinta e dinamicità.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
