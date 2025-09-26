Ufficiale
Como, quattro innesti per le giovanili. Uno arriva dal Barcellona
Nelle scorse ore il Como ha annunciato l'arrivo di quattro calciatori per la formazione under 17 dei Lariani.
Thomas Boccia – attaccante 2009
Un trequartista che si è distinto per i grandi numeri realizzativi con il Cagliari.
Marco Colugnat – attaccante 2009
Un centravanti dal goal facile, emerso nelle file della Varesina, club dilettantistico lombardo molto quotato.
Pedro Demiddi – Centrocampista offensivo 2009
Abile in varie zone del fronte d'attacco, arriva dalla cantera del Barcellona e possiede anche il passaporto argentino.
Matteo Albini – Difensore 2009
Terzino sinistro formatosi nel Brescia, spicca per grinta e dinamicità.
