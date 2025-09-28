Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Hellas Verona, Zanetti: "Prima del 2-0, pensavo di avere la gara in pugno"

Hellas Verona, Zanetti: "Prima del 2-0, pensavo di avere la gara in pugno"
Oggi alle 18:06
di Marco Campanella

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti cade ancora all'Olimpico. I gialloblù si devono arrendere di fronte alla Roma sotto i colpi di Artem Dovbyk e Matias Soulé. In questi minuti, Zanetti è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare il match in conferenza. Diretta testuale a cura di TMW.

16:55 - A breve la conferenza stampa.

17.57 - Inizia la conferenza.

Tanti complimenti, ma vorrebbe qualche punti in più?
"Non mi sono mai piaciuti i complimenti senza punti. Stiamo costruendo qualcosa: abbiamo incontrato due grandi squadre di fila. Oggi abbiamo avuto la forza di metterla in difficoltà, ma bisogna essere cinici. A un certo punto pensavo di avere in mano l'inerzia della gara, poi è arrivato il 2-0. Non dobbiamo perdere fiducia, ma consolidare il percorso. Ci dobbiamo salvare, stiamo migliorando".

L'intuizione di puntare su Giovane e Orban?
"Si tratta di un lavoro di visione e intuizione del club. Chiaro che serve tempo, sono alla terza partita insieme ma c'è margine per dialogare. Oggi è mancata precisione, oltre alla fortuna. Dobbiamo servire loro palloni, creare altre occasioni. Entrambi hanno tanto da dare e qualità: se li sorreggiamo, è questione di tempo".

Forse serve allenare gli attaccanti senza portiere? Che ne pensa del rientro di Gagliardini?
"I numeri sono incredibili: abbiamo tirato 40 volte in 3 partite e 0 gol. Giovane è diverso, sarebbe un esterno e siamo noi a volerlo attaccante. Orban invece ha sempre segnato e ha confidenza con il gol. Adesso va così, ma non perdiamo fiducia. I gol arriveranno, ciò che mi preme di più è quel che fa la squadra. Adesso concediamo poco e creiamo tanto: la strada è quella giusta. Devono stare tranquilli e lavorare. Non esistono attaccanti che segnano tanto senza supporto. Gagliardini è entrato bene, ha avuto un recupero record: ha messo minuti nelle gambe".

Ora serve la vittoria.
"Giochiamo tutte la gare per vincere, a Sassuolo non sarà facile. Dobbiamo avere più fame ancora, ci deve rodere questo fatto di giocare bene e guadagnare pochi punti. Non perdiamo fiducia nel lavoro e nella strada intrapresa: sono sicuro che possiamo salvarci. Meritiamo qualche punto in più, ma magari giocando peggio non saremmo andati più lontani".

Giocando così, l'obiettivo è alla portata. Ha parlato con Baldanzi?
"Sì, ho un ottimo rapporto con lui. Ci siamo parlati, senza toccare il mercato: è concentrato sulla Roma, ma gode di una grande stima da parte nostra. Sulla partita, meritavamo qualcosa in più: per far punti, servono i gol".

18.07 - Termina la conferenza stampa.

