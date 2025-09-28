Napoli in emergenza a San Siro: crescono le quotazioni di Marianucci in coppia con Juan Jesus

Ultime di formazione da Napoli, squadra impegnata questa sera nel big match delle 20.45 a San Siro contro il Milan. La squadra di Antonio Conte deve fare i conti con alcune defezioni in difesa, come confermato ieri dallo stesso allenatore in sala stampa nell'incontro di preparazione alla partita coi giornalisti.

"Non è stata una settimana fortunata, Rrahmani e Buongiorno non sono presenti, abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma come sapete i problemi in un anno arrivano e spesso arrivano pure insieme, ma dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio", il suo pensiero. Oltre ai due centrali, a Milano mancheranno anche Spinazzola e Olivera, costringendo così Gutierrez a debuttare dal primo minuto nonostante la condizione non sia ottimale.

La doppia assenza in difesa poi dovrebbe portare all'esordio di Marianucci al centro al fianco di Juan Jesus, una coppia inedita pensata anche in prospettiva futura, col Napoli che sarà impegnato mercoledì sera nella sfida di Champions League contro lo Sporting CP. L'ex centrale dell'Empoli, ricordiamo, non è stato inserito in lista UEFA e quindi non ci sarà, da qui la possibile titolarità di questa sera anche e soprattutto per preservare Beukema verso la super sfida europea.