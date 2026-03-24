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Como, senti l'ex allenatore di Tornqvist: "Il miglior portiere che abbia mai visto dal vivo"

Como, senti l'ex allenatore di Tornqvist: "Il miglior portiere che abbia mai visto dal vivo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 18:16Serie A
Yvonne Alessandro

A meno di tre mesi dall’inizio dei Mondiali 2026, l’Ucraina affronta la Svezia in una semifinale secca per lo spareggio della Coppa del Mondo. Il CT Graham Potter avrà un compito arduo, perché nelle uniche prime due apparizioni da nuovo allenatore in carica della Nazionale gialloblù ha trovato solo una sconfitta pesante (4-1 con la Svizzera) e un pari con la Slovenia.

Mancano due giorni alla fatidica gara da dentro-fuori, nel frattempo emergono dubbi riguardo la gestione dei portieri da parte del commissario tecnico inglese. Ne ha parlato Karl Marius Aksum, allenatore del Mjallby campione di Svezia ed ex guida di Noel Tornqvist, estremo difensore che si è trasferito al Como già nel mese di dicembre dopo i festeggiamenti in terra natia e il completamento del trasferimento la scorsa estate da parte del club italiano.

"Trovo che sia strano", ha dichiarato l'allenatore del Mjallby a Fotbollskanalen riguardo alla scelta di lasciare in panchina Törnqvist contro l'Ucraina. Eppure il CT Potter è stato categorico e ha annunciato che sarà Kristoffer Nordfeldt dell'AIK a partire dal primo minuto, con il portiere del Como (zero minuti finora in stagione) out. "Noel è, ai miei occhi, chiaramente il miglior portiere della Svezia. Ho visto che giocherà Nordfeldt e lo trovo strano. Noel è davvero, davvero forte", ha affermato Aksum.

"Non interferirei mai nelle scelte di un CT, ma la Svezia ha usato per anni Robin Olsen anche quando era una riserva nel club, e la Norvegia ha fatto lo stesso. Credo che i portieri riescano a mantenersi in forma anche senza giocare con continuità". Insomma, nessun dubbio, per l'ex allenatore di Tornqvist il futuro è già scritto: "Ci sono molti giovani bravi come Viktor Johansson e Jacob Widell Zetterström, o Melker Ellborg al Sunderland. Ma per me Noel è il numero uno indiscusso. È incredibile nella costruzione del gioco, dominante nelle uscite e insuperabile nell'uno contro uno. È il miglior portiere che io abbia mai visto dal vivo".

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