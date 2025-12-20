TMW Il Como ha un nuovo portiere: ecco Tornqvist, campione di Svezia rientrato dal prestito

Il Como si sta allenando a porte aperte al Sinigaglia e i tifosi accorsi per seguire i lavori dei ragazzi lariani agli ordini di mister Cesc Fabregas avranno notato un volto nuovo tra coloro che si esercitavano in campo. Nessuna sorpresa assoluta, in realtà, visto che era tutto previsto, ma nella sostanza il Como può contare su un portiere in più, al netto di ciò che avverrà nel mercato di gennaio.

Si tratta di Noel Tornqvist (23 anni), strutturato portiere svedese classe 2002 che il Como aveva prelevato in estate, lasciandolo però a maturare esperienza fino al termine dell'anno solare nello stesso Mjallby dal quale è stato acquistato a titolo definitivo per circa 2 milioni di euro. Per lui, tra l'altro, l'esperienza nella Allsvenskan (il campionato di prima divisione in Svezia) si è rivelata particolarmente soddisfacente, oltre che fruttuosa, visto che Tornqvist ha vinto il titolo nazionale da titolare con il Mjallby.

L'acquisto di Tornqvist da parte del Como era stato già ufficializzato lo scorso 31 agosto. E lo stesso portiere svedese aveva rilasciato qualche prima battuta da nuovo calciatore del Como: “Giocare in Serie A è stato il sogno di una vita, sono al settimo cielo. Ho parlato con l’allenatore Cesc Fàbregas, che mi ha spiegato lo stile di gioco del Como. Ho anche visto molte partite della squadra e sono molto felice di entrare a far parte di questo club”. Da allora è passato qualche mese, per lui trascorso in Svezia: ora è pronto a giocarsi le sue chance in riva al lago.