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Como, sopralluogo dei delegati UEFA al Sinigaglia. Il ds Ludi fa il punto sullo stadio

Como, sopralluogo dei delegati UEFA al Sinigaglia. Il ds Ludi fa il punto sullo stadioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 08:23Serie A
Yvonne Alessandro

Il colpaccio della Juventus a Bergamo e il conseguente ko incassato dal Como in casa contro l'Inter (3-4) ha fatto scivolare Fabregas dal quarto al quinto posto in classifica, uscendo dalla zona Champions. Con due punti di ritardo ora sui bianconeri e la Roma di Gasperini giusto a -1, questo finale di campionato si preannuncia movimentato oltre che emozionante. Con sei partite mancanti in Serie A prima dei verdetti finali.

L'analisi. "Manca strada, manca giocatore più partite di questo tipo. Due anni fa ho provato a fare un’amichevole con l’Inter, era un sogno per noi meno di ventidue mesi fa. Ora sembra che dobbiamo battere l’Inter, o giocare molto meglio", ha punzecchiato i giornalisti di Sky Sport mister Cesc Fabregas nel post-partita, mentre il sogno Europa comunque resta alla portata. "Noi sappiamo chi siamo, c’è tanta strada da fare e siamo solo all’inizio di dove io ho in testa possano arrivare questa società e questa squadra".

Tre passaggi importanti. Diego Carlos è stato inspiegabilmente sostituito all'intervallo per favorire l'ingresso di Ramon contro l'Inter, ma Fabregas ne ha spiegato il motivo: "Ha chiesto il cambio, era quel giocatore che non si era allenato in settimana", ricorda il tecnico spagnolo. "Si è allenato stamattina, si è trovato bene ma a metà gara l'abbiamo tolto". Quanto ad Jacobo Ramon, tornato in campo dopo due turni di stop per l'infortunio allo psoas: "Aveva 20 minuti, ne ha fatti 45 più recupero", ha concluso Fabregas. Infine Jesus Rodriguez, recuperato e in realtà anche in forma per sfidare l'Inter: "Poteva giocare", ha detto il tecnico del Como. "Aa abbiamo dovuto fare due cambi a metà campo e questo ti penalizza. Lui sta bene, ho pensato anche di farlo entrare ma niente".

Arrivano buone notizie inaspettate dalle rive del Lago. O meglio, dai corridoi del Sinigaglia, direttamente dal direttore sportivo Carlalberto Ludi in merito al destino dello stadio del Como in caso di qualificazione europea. E un gruppo di delegati presenti proprio per il big match contro l'Inter: "Hanno fatto una visita, domani (oggi, ndr) avremo una riunione con i vari dipartimenti. I primi colloqui comunque sono andati molto bene, semplicemente degli incontri di allineamento per essere pronti per la prossima stagione. Speriamo".

Tuttavia, i lavori per rendere conforme il Sinigaglia per le competizioni UEFA prevede ampie richieste da adempiere tra agibilità, sicurezza, facilities e non solo: "Tutti criteri che dobbiamo rispettare, ma che conosciamo. C'è tutto il margine per farcela", ha confidato il diesse biancoblù. Visti i tempi ristretti, potrebbe anche esserci la possibilità di giocare le prime partite europee dei lariani a Reggio Emilia, prima di rimettere piede in un Sinigaglia nuovo fiammante. Il club lombardo, ad ogni modo, farà il possibile per evitare traslochi momentanei e piuttosto concludere i lavori necessari in tempi record, per inaugurare uno stadio restaurato, a misura delle ambizioni del Como.

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