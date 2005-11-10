Ufficiale Ternana Women, c'è il rinnovo di Ciccioli: ha firmato un annuale con opzione

La portiera classe 2000 ha firmato fino al 2027 con opzione per un altro anno

"La Ternana Women è lieta di annunciare che Gloria Ciccioli vestirà ancora il rossoverde. Portiere classe 2000 e originaria delle Marche, Gloria si prepara ad affrontare la terza stagione consecutiva con la Ternana Women", inizia così il comunicato con cui il club umbro, che si è salvato nella scorsa stagione di Serie A, ha annunciato il rinnovo della portiera.

"Oltre a essere un'atleta di grande valore, Gloria rappresenta pienamente i principi e la mentalità che contraddistinguono la nostra società, diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Nell'ultima annata ha collezionato 7 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia, facendosi trovare sempre pronta con prestazioni di grande maturità e affidabilità, che le sono valse anche l'inserimento nella Top XI della settimana. - conclude la nota - Gloria Ciccioli ha sottoscritto un nuovo contratto con scadenza al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva".

Queste le sue parole dopo il rinnovo: "Continuare il mio percorso calcistico e di vita a Terni mi rende felice ed entusiasta. É motivo di orgoglio far parte di una società che si è costruita da sola, che si è migliorata di anno in anno mantenendo saldi i veri valori che contano. Dopo la salvezza dello scorso anno vogliamo partire con più consapevolezze e nuovi obbiettivi, cercando di fare ulteriori passi in avanti, costudendo una realtà unica e speciale".