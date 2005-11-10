Como, Suwarso: "Zona hospitality al Sinigaglia passata da 80 a 2500 euro. Vi spiego"

Il Como incuriosisce anche oltre i confini nazionali, dopo le prime due apparizioni in Champions League tra Lipsia e Feyenoord che hanno fatto parlare. Il presidente, Mirwan Suwarso, ha rilasciato un'intervista al quotidiano lusitano A BOLA per raccontare l'evoluzione costante del club biancoblù dopo anni di sofferenza e serie minori, prima del ritorno nella Serie A e lo storico pass europeo.

Il concept

Il Como non sarebbe soltanto un club di calcio, ma un'esperienza turistica di alto livello. "Non possiamo aumentare molto il numero di posti, ma abbiamo aggiunto esperienze. Il nostro stadio è così piccolo che non abbiamo capacità per circa 100 persone nell'area di ospitalità. Per questo, abbiamo pensato: lo stadio è proprio accanto al lago, vero? Si vedono quelle montagne tutte dietro lo stadio, quindi ci siamo chiesti: 'Non possiamo ampliare questi spazi e trasformarli in spazi VIP? Prima della partita, le persone possono bere un drink, mangiare e poi camminare fino allo stadio in circa tre minuti'".

Dettagli che fanno la differenza

"Per questo, abbiamo affittato circa quattro ville e una barca per i drink e le cose del genere prima della partita. Oggi penso che abbiamo circa 1000 posti di hospitality e il biglietto è passato da 80 a 2500 euro per le aree più grandi e migliori, mantenendo, allo stesso tempo, i biglietti per la comunità a 20 euro".