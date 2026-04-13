Como, Valle dopo il ko con l'Inter: "Rialziamo la testa e avanti con la nostra identità"

Il difensore del Como Alex Valle ha trovato il suo primo gol in Serie A, ieri sera contro l'Inter. Una rete che non è servita però per evitare la sconfitta, coi nerazzurri che si sono imposti in rimonta 4-3: "Siamo tristi, è stata una partita che potevamo pareggiare o vincere. Ci abbiamo provato fino alla fine, per questo dobbiamo rialzare la testa e continuare con la nostra identità".

La partita poteva essere gestita meglio?

"Sicuramente... In altre occasioni siamo stati più maturi, ma siamo una squadra giovane e a volte questo in campo lo si vede. Ora dobbiamo rialzare la testa perché queste cose fanno crescere".

Credete al sogno Champions?

"Una settimana fa eravamo sopra, non è importante adesso guardare la classifica. Dobbiamo solo avere la mentalità di vincere le partite senza guardare gli altri. Vincendo le nostre partite saremo contenti".

Fra poco ci sarà l'Inter in Coppa Italia…

"Sarà un'altra partita durissima, abbiamo visto che squadra sono. Ma anche loro sanno chi siamo noi…".