Inter sotto al Sinigaglia: Sommer devia su Nico Paz, Valle da due passi e 1-0 del Como

Azione magistrale del Como che prende di sorpresa l'Inter piatta e in uno contro uno. Nico Paz, ben servito nello spazio e in verticale, ha dribblato netto Acerbi e aperto il piattone mancino: rasoterra intercettato da Sommer, ma sul tap-in si è avventato Valle con un gol impossibile da sbagliare e a porta vuota. Lariani avanti al Sinigaglia al minuto 36, nerazzurri costretti a inseguire.

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