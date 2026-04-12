Inter sotto al Sinigaglia: Sommer devia su Nico Paz, Valle da due passi e 1-0 del Como
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Azione magistrale del Como che prende di sorpresa l'Inter piatta e in uno contro uno. Nico Paz, ben servito nello spazio e in verticale, ha dribblato netto Acerbi e aperto il piattone mancino: rasoterra intercettato da Sommer, ma sul tap-in si è avventato Valle con un gol impossibile da sbagliare e a porta vuota. Lariani avanti al Sinigaglia al minuto 36, nerazzurri costretti a inseguire.
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