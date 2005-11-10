Il comunicato della Fiorentina sull'acquisto di Alex Jimenez: prestito con diritto di riscatto

La notizia dell'approdo al Viola Park dell'ex Milan era già ufficiale da lunedì. I toscani confermano la formula dell'acquisto dal Bournemouth.

L'acquisto di Alex Jimenez da parte della Fiorentina era già ufficiale da lunedì, quando i toscani hanno depositato nell'apposita sezione di Lega Serie A la documentazione sul trasferimento del laterale classe 2005, ex Milan, dal Bournemouth a titolo temporaneo.

La formula del trasferimento

Adesso però arriva anche il comunicato della Fiorentina che conferma i dettagli della trattativa, che sarà in prestito con diritto di riscatto: ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall' A.F.C. Bournemouth". Anche gli inglesi hanno confermato il passaggio di Jimenez in viola: "Possiamo confermare che Álex Jiménez è passato alla Fiorentina, squadra di Serie A, con un prestito stagionale".

Il profilo di Alex Jimenez

Prosegue e conclude quindi la nota dei toscani, che presentano anche un rapido identikit del calciatore: "Jimenez, nato a Leganes (Spagna) l' 8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e, con la maglia del Milan, ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024/25. Il nuovo calciatore viola, nell'ultima stagione, ha all'attivo 31 presenze ed 1 gol in Premier League. Jimenez, ha, inoltre, indossato in 3 occasioni la maglia della Nazionale Under 21 Spagnola".