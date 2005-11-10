Jimenez: "La Fiorentina mi ha voluto al 100%, per questo sono qui"

Alex Jimenez ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina, parlando del ritorno in Italia, del suo ruolo e del rapporto con i tifosi viola.

Dopo l'ufficialità del suo trasferimento alla Fiorentina, Alex Jimenez ha parlato per la prima volta da giocatore viola ai microfoni dei canali ufficiali del club, raccontando le emozioni per questa nuova avventura e le aspettative in vista della stagione.

Le prime parole di Jimenez da giocatore della Fiorentina

"Sono troppo felice di essere qui e poter aiutare questa squadra quest'anno. Contento di tornare in Italia dopo gli anni al Milan? Ho iniziato tutto in Italia fino alla prima squadra e adesso sono troppo felice di stare qui nella Fiorentina e, siccome dal primo giorno che ho sentito che mi volevano al 100%, per questo sono qua. Il ruolo è uguale, destra o sinistra ala o difensore che sia, l'importante è aiutare la squadra, anche se mi piace giocare terzino destro dove ho giocato sempre. Firenze? Mi aspetto che i tifosi siano con noi al 100% e noi saremo con loro al 100%. Il colore dei miei capelli? Aspettatevi il biondo".