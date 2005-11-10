Ufficiale Paratici non si ferma più, la Fiorentina cala anche il colpo Alex Jimenez

Ufficiale anche il quarto acquisto nell'estate dei toscani: dopo Viery, Dragusin e Atta, ecco il quarto annuncio ufficiale con l'arrivo dell'ex Milan.

Adesso è ufficiale, la Fiorentina cala anche il colpo Alex Jimenez (21 anni), esterno spagnolo classe 2005 che in Italia abbiamo visto in azione con la maglia del Milan e che torna nel nostro campionato dal Bournemouth, in Premier League, dove si era trasferito la scorsa estate, venendo poi acquistato in via definitiva nei mesi seguenti.

Contratto depositato in Lega

La Fiorentina ha depositato il contratto del trasferimento a titolo temporaneo di Jimenez negli appositi registri di Lega Serie A. Come già anticipato, ci sarà anche un diritto di riscatto da 20 milioni di euro circa. E il Bournemouth manterrà anche il 30% sulla futura rivendita, che i viola possono far scendere al 10% pagando un corrispettivo stimato attorno ai 6 milioni di euro. Nel caso in cui venisse riscattato, poi, Jimenez firmerebbe un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno del 2031.

Già a Firenze da ieri

Jimenez ha fatto il suo arrivo nel capoluogo toscano ieri pomeriggio, dirigendosi direttamente all'interno del Viola Park, dove si è svolto agli approfondimenti medici per ottenere l'idoneità sportiva. Per lo spagnolo inizia una nuova avventura da professionista dopo quelle al Real Madrid (dove è arrivato fino alla squadra B), al Milan (34 presenze) e al Bournemouth (32 presenze e 1 gol).