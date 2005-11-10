Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club
La Lega Serie B ha pubblicato l'elenco dei giovani svincolati dalle squadre del campionato cadetto, ai sensi dell'art. 107 delle NOIF (svincolo per rinuncia).
Ogni calciatore è accompagnato dalla rispettiva data di nascita:
AREZZO
MILAQI AUREL 18/05/2011
SISTI LEONARDO 08/04/2011
SISTI MATTEO 12/03/2011
AVELLINO
AMBROSCA CRISTIAN 02/05/2011
CATAFFO EMANUELE 21/02/2011
CAUTERUCCIO CARLO 18/07/2011
CIPOLLETTA LORENZO 13/01/2011
CIRINO GERARDO PIO 11/12/2010
D' RZO JACOPO COSTANTI 15/09/2009
DE MARTINO SALVATORE 08/07/2011
DE VIZIA DAVIDE 20/09/2011
DIAKITE GIOLE GIOVANNI 24/02/2011
FIORELLINO MICHELE 19/02/2009
GARGASOLE FRANCESCO 04/01/2010
SALIERNO GABRIELE 10/02/2011
TERRALAVORO UMBERTO 24/02/2011
BENEVENTO
BALDACCI SIMONE 09/07/2009
CAMMAROTA ALESSANDRO 17/08/2009
CERBONE ANDREA 01/05/2008
CERULO GIUSEPPE 26/07/2008
CHIARIELLO GIUSEPPE 17/04/2009
COLELLA DIEGO 05/02/2009
CORNACCHIONE SERGIO 04/02/2010
CUOMO FRANCESCO 10/10/2010
DE ROSA SIMONE 12/01/2011
DI MAURO FRANCESCO 06/04/2009
GIANNINO MARCO 14/05/2011
GOGLIA ORESTE 31/01/2011
LAURENZA ALBERTO 30/05/2011
LEONE MATTEO 06/03/2009
MAIONE ANDREA 30/03/2009
MIGLIACCIO GIOVANNI 19/05/2009
MIRASHI GERARD 11/09/2007
PAGANO CARMINE 08/01/2011
PALMIERI LUCA 24/07/2008
PANE LUIGI 23/07/2009
PAUDICE ALESSANDRO 03/06/2008
PICARDI DAVIDE 06/01/2009
RENZI GABRIELE 28/04/2011
SANTARPIA CATELLO 10/04/2011
SCHETTER CIRO 08/02/2011
SPINESI RAFFAELE 06/10/2009
TAGLIENTE MICHELANGELO 05/01/2009
VIGLIOTTI PAOLO 16/10/2011
CARRARESE
TOGNETTI LUCA 25/01/2011
CATANZARO
DORIA FRANCESCO 26/04/2011
MARINO MANUELPASQUALE 17/01/2011
MASSARA GIUSEPPE 15/03/2011
SCONOSCIUTO SAMUELE 16/11/2010
TEMPESTINI GIOELE 02/06/2011
VALENTINO ROCCO 16/02/2011
EMPOLI
CAMPAIOLI THOMAS 25/02/2012
STANI KEVIN 13/03/2011
HELLAS VERONA
MARTINI FILIPPO 12/10/2011
JUVE STABIA
AURIEMMA SALVATORE 24/02/2011
DI FEO MARCELLO 21/02/2011
DI SIERO PRISCO 21/02/2011
GALLO LORENZO 07/05/2011
MONTEFUSCO ALESSANDRO 01/05/2011
SAPIO JACOPO 15/05/2009
MODENA
BYLYSHI RENALDO 04/03/2011
GITTO IVAN 12/10/2010
MILITARE LUIGI 12/02/2011
PADOVA
POSTU LEONARDO 25/04/2011
PALERMO
CASTRONOVO GIOVANNI 22/05/2011
D ALIA MATTIA 27/01/2011
DONATO GIROLAMO GABRIE 28/06/2011
MERCURIO FRANCESCO 06/03/2011
RIZZO ALESSANDRO 17/03/2011
SCAFIDI GIOVANNI 13/03/2011
PISA
ASCAREGGI GABRIELE 31/03/2010
MAZZONI TOMMASO 28/09/2011
PRESOTTO GIACOMO 12/12/2010
VIRTUS ENTELLA
OTTAVIANI LORENZO 26/12/2010
TASSAN DIN GABRIELE 23/12/2010