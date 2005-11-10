Ufficiale Lecco, rinforzo fra i pali: dal Cosenza arriva Vettorel a titolo definitivo

L'estremo difensore classe 2000 ha firmato un biennale con il club bluceleste. Saluta Cosenza dopo due stagioni e 27 gare giocate

Il Lecco rinforza il reparto difensivo acquistando dal Cosenza il portiere Vettorel che dovrebbe dunque essere il nuovo titolare del club bluceleste dopo l'addio di Jacopo Furlan. Questo il comunicato ufficiale dei lombardi:

"La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Vettorel dal Cosenza Calcio.

Il portiere italiano, classe 2000, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nato a Feltre, in provincia di Belluno, è cresciuto nel settore giovanile del Cittadella, club con cui ha ottenuto le prime convocazioni tra i professionisti, in Serie B. Nella stagione 2018/19 gioca in Serie D alla Pro Sesto, mentre nel 2019/20 è nella stessa categoria tra le file del Savona. La prima stagione in Serie C è a Piacenza nel 2020/21: a gennaio passa al Frosinone, in Serie B.

Nel 2021/22 è titolare alla Carrarese nel girone B di Serie C: colleziona 36 presenze. Nel 2022/23 passa al Monopoli, con cui gioca 28 partite nel girone C, per poi tornare nel girone B nel 2023/24 con il Gubbio, totalizzando 27 presenze. Nella stagione 2024/25 viene acquistato dal Cosenza, con cui colleziona 2 presenze nel campionato di Serie B e, nella stagione 2025/26, 25 nel girone C di Serie C e in Coppa Italia Serie C.

Indosserà la maglia numero 22.

Benvenuto Thomas nella grande famiglia bluceleste!".