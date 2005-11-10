Pineto, arriva un'esterno d'attacco dal Catanzaro: è il classe 2007 Ardizzone
Colpo in prospettiva per il Pineto che si assicura le prestazioni, in prestito, dell'esterno offensivo Simone Ardizzone dal Catanzaro. Per l'attaccante si tratta della prima esperienza fra i grandi dopo aver vestito le maglie, nel settore giovanile, del Sassuolo e appunto del club calabrese.
La nota del Pineto
Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito dall’US Catanzaro, le prestazioni sportive del calciatore Simone Ardizzone.
Esterno offensivo classe 2007, Ardizzone è un prospetto giovane e molto interessante. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la formazione Primavera, collezionando 16 presenze e 7 reti.
Le prime parole: “Sono molto contento di iniziare questa nuova esperienza. Ringrazio la società per la fiducia: non vedo l’ora di mettermi al lavoro, conoscere i miei nuovi compagni e dare il massimo per questa maglia”.
La nota del Catanzaro
US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Simone Ardizzone al Pineto Calcio, formazione militante nel Girone B del campionato di Serie C.
Al classe 2007 il club giallorosso augura una stagione ricca di soddisfazioni e un proficuo percorso di crescita professionale.