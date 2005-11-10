Ufficiale Pineto, arriva un'esterno d'attacco dal Catanzaro: è il classe 2007 Ardizzone

Per la giovane ala si tratta della prima esperienza fra i professionisti. Con la Primavera ha messo a segno 7 reti in 16 gare lo scorso campionato

Colpo in prospettiva per il Pineto che si assicura le prestazioni, in prestito, dell'esterno offensivo Simone Ardizzone dal Catanzaro. Per l'attaccante si tratta della prima esperienza fra i grandi dopo aver vestito le maglie, nel settore giovanile, del Sassuolo e appunto del club calabrese.

La nota del Pineto

Il Pineto Calcio comunica di aver acquisito dall’US Catanzaro, le prestazioni sportive del calciatore Simone Ardizzone.

Esterno offensivo classe 2007, Ardizzone è un prospetto giovane e molto interessante. Cresciuto nel settore giovanile del Catanzaro, nell’ultima stagione si è messo in evidenza con la formazione Primavera, collezionando 16 presenze e 7 reti.

Le prime parole: “Sono molto contento di iniziare questa nuova esperienza. Ringrazio la società per la fiducia: non vedo l’ora di mettermi al lavoro, conoscere i miei nuovi compagni e dare il massimo per questa maglia”.

La nota del Catanzaro

US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Simone Ardizzone al Pineto Calcio, formazione militante nel Girone B del campionato di Serie C.

Al classe 2007 il club giallorosso augura una stagione ricca di soddisfazioni e un proficuo percorso di crescita professionale.