Un gigante per la difesa della Sambenedettese: tesserato il triestino Kosijer
La Sambenedettese ha messo sotto contratto il giovane difensore centrale Kosjier, cresciuto nel vivaio della Triestina con cui ha collezionato 17 presenze fra i professionisti. Si tratta di un calciatore fisicamente importante visti i suoi 195 cm che sa anche disimpegnarsi come esterno destro a centrocampo. Questa la nota del club marchigiano:
"La U.S. Sambenedettese comunica di aver ingaggiato il calciatore classe 2006 Simone Kosijer proveniente dalla Triestina a titolo definitivo.
Triestino doc, Kosijer è un centrale difensivo prodotto del vivaio alabardato con il quale ha svolto tutta la trafila giovanile, fino all’esordio in serie C nella gara interna contro la Pro Patria nella s.s. 2024/25.
Un grande in bocca al lupo a Simone per la sua nuova avventura in rossoblù".