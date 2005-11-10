Comuzzo: "Alla Fiorentina salito tanto il primo anno, sceso tanto il secondo. Occhio a Luongo"

Dopo l'amichevole contro il Burnley, Pietro Comuzzo ha parlato ai giornalisti presenti. E parla anche dell'esperienza alla Fiorentina. Ecco le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

"A Firenze nel primo anno sono salito tanto, nel secondo sono sceso tanto. Questo biennio mi ha aiutato perché oggi so affrontare le difficoltà, mentalmente, con più serenità".

Sul gruppo attuale punta su un giocatore

"Scelgo uno dei più giovani e dico Luongo: ha grande potenzialità, visione di gioco e qualità".