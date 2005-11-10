Comuzzo: "Torino, non ci ho pensato tanto. Bisogna avere il coraggio di far giocare gli italiani"

Il difensore classe 2005 convinto anche dal tecnico Ignazio Abate: "Ha le idee giuste, ti spinge sempre ad andare più forte".

Pietro Comuzzo ha giocato la sua prima partita da giocatore del Torino in amichevole a Burnley e al termine del match si è intrattenuto con i media presenti, tra cui Tuttosport, parlando benissimo del tecnico Ignazio Abate: "Ha le idee giuste, ti spinge sempre ad andare più forte". Per il classe 2005 è fondamentale avere qualcuno che riesce a tirarti fuori la grinta necessaria per fare la differenza.

Ho subito detto sì

Comuzzo ammette che la chiamata del Torino lo ha soddisfatto immediatamente, tant'è che la chiacchierata con Abate e Petrachi non è stata decisiva. A lui l'idea di vestire la maglia granata già attraeva: "Io non ci ho pensato nemmeno tanto: ero convinto e quindi ho detto sì semplicemente". Una squadra quest'anno anche più italiana, cosa che non può non fare piacere al 21enne: "Bisogna avere il coraggio di farci giocare, mi ci metto dentro".