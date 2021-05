Con Allegri una Juve più pragmatica e più giovane: al livornese più potere sul mercato

Una Juventus più pragmatica, dopo il tentativo Sarri e l’esperimento Pirlo. È quella che va disegnandosi, secondo Tuttosport, attorno a Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico livornese coinciderebbe con la promozione interna di Federico Cherubini e l’allontanamento di Fabio Pariatici: in questo scenario, ad Allegri verrebbe data più voce in capitolo anche sulle scelte di mercato, pur senza arrivare a quel ruolo di manager all’inglese difficilmente ipotizzabile in Italia. Al livornese, il compito di continuare a vincere, ma soprattutto indirizzare la linea verde che dovrebbe seguire Madama in futuro. Del resto, proprio lui aveva ipotizzato la necessità di una svolta in questo senso (alla fine comunque seguita con gli innesti di tanti giovani dal mercato), prima della virata della Juve due anni fa.