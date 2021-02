Condò sullo sfogo di Gattuso: "A volte un pizzico di ipocrisia può salvare i rapporti"

Paolo Condò e il rapporto tra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Collegato con lo studio di 'Sky', Condò ha commentato l'ultimo sfogo dell'allenatore del Napoli: "Gattuso è una persona che ti dice tutto in faccia, anche le cose più sgradevoli. E' l'amico che tutti vorrebbero e tutto il mondo del calcio gli vuole bene. Ma è chiaro che alcune cose possono ritorcersi contro. A volte un pizzico di ipocrisia aggiusta i rapporti personali anche se è chiaro che non bisogna andare oltre questo pizzico, altrimenti il rapporto diventa disonesto. Gattuso però è Gattuso, è amato e apprezzato anche per questo"

Condò s'è poi soffermato sulla stagione della squadra di Gattuso: "Il Napoli non da oggi ha un problema, cioè un gruppo di giocatori che sta da molti anni insieme arrivato al nono piolo della scala e per motivi diversi non riesce ad arrivare al decimo... Per esempio: noi tutti diciamo da anni che Zielinski è un potenziale fuoriclasse, ma nella partita decisiva uno Zielinski in versione Matthaus non l'abbiamo mai visto".