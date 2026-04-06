Conte: "Difficilmente l'Inter perderà punti, a Napoli è tutto dovuto. Nuovi? Molti hanno faticato"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 1-0 contro il Milan, parlando di quanto sia difficile ora raggiungere l'Inter: "Oggi abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la Champions, discorso che sta passando in secondo piano. Se per top team come Juve e Milan l’obiettivo è entrare in Champions, non capisco perché a Napoli sia tutto dovuto. Qui abbiamo vinto un secondo trofeo, ora dobbiamo essere bravi a mettere in ghiaccio la Champions e finire più in alto possibile. Stiamo onorando la storia: dobbiamo dare il massimo fino alla fine. Se mi chiedi di chi c’è davanti, c’è l’Inter che è meritatamente in testa. Difficilmente perderà altri punti, vista la media: noi non dobbiamo sbagliare niente e dobbiamo pensare a fare più punti possibile. Dobbiamo qualificarci in Champions per il prestigio e per i soldi che porta. Oggi c’era tanta energia, il pubblico ha capito le difficoltà: ce lo ha dimostrato più di una volta. Dobbiamo continuare su questa strada, sapendo che mancano 7 partite e che dobbiamo dare il massimo".

Alisson e la base degli altri giovani sono un ponte lanciato per il futuro?

"Non era facile integrare 9 calciatori, che siamo stati costretti a inserire per una rosa molto risicata. Di questi 9 molti hanno fatto fatica e questa fatica l’abbiamo sentita. Poi a gennaio abbiamo dato via tre giocatori per prendere Alisson e Giovane. Chi viene qui deve avere voglia ed entusiasmo. Chi arriva deve lavorare e avere entusiasmo, che giochi o non giochi. Sennò, come si arriva, si parte".

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