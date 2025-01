Conte gestisce le energie del Napoli: dopo la Juventus ha dato tre giorni di riposo

La grande vittoria di sabato contro la Juventus, presa in rimonta nel secondo tempo, è costata energie fisiche e nervose al Napoli, il tecnico degli azzurri Antonio Conte lo sa bene e non intende tirare troppo la corda, considerando anche il dispendioso finale di stagione che aspetta lui e la sua squadra, tornata subito a lottare per lo Scudetto dopo la pessima, scorsa annata.

E come riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria contro la Juventus mister Conte ha dato tre giorni di riposo al gruppo del Napoli, con l'obiettivo di riprendere fiato e ripensare anche a quanto fatto di buono e alle ultime due e pesanti affermazioni ottenute contro Juve e Atalanta. Il Napoli riprenderà con gli allenamenti a partire da mercoledì e Conte spera di avere buone notizie da Alessandro Buongiorno, pilastro della sua difesa nei primi mesi e adesso fermo ai box da un po' di tempo a questa parte.

Lo stesso Conte si era così espresso in uno dei suoi passaggi della conferenza stampa post Napoli-Juventus: "Non dobbiamo mai spegnere l’entusiasmo, perché è la nostra linfa vitale. Tuttavia, dobbiamo mantenere i piedi per terra, perché quanto fatto finora è straordinario. Abbiamo già eguagliato i punti dello scorso anno, e questo senza Osimhen, Kvara e Zielinski".