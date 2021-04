Conte: "Il ritorno di Pandev era un'ipotesi. L'Inter non avrebbe rubato nulla vincendo"

Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato del possibile ritorno di Goran Pandev nell’ultimo giorno di mercato. “Era un’ipotesi, me lo hanno detto i miei dirigenti". Poi sull'obiettivo Scudetto. "La pressione si sente, i giocatori lottano per la prima volta per qualcosa di importante. Vincendo non avremmo rubato nulla, potevamo essere più qualitativi sotto porta. Per questo motivo parliamo di un pareggio, la partita è stata fatta con la giusta voglia. Va bene così".