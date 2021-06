Conte-Paratici, il destino potrebbe essere diviso. Il tecnico ha molti dubbi sul Tottenham

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere slegato da quello di Fabio Paratici. Il dirigente, che oggi dirà addio alla Juventus in conferenza stampa, è pronto per guidare il mercato del Tottenham, mentre il tecnico per il momento nicchia assalito da diversi dubbi. La Premier gli piace da morire e le strutture degli Spurs sono tra le migliori al mondo, ma il gap con le big resta ampio e il rischio quasi certo di perdere anche Kane lo preoccupa e non poco. Conte vuole avere sempre almeno l'1% di possibilità di vincere e col Tottenham a secco dal 2008, qualche dubbio è lecito. L'alternativa resta Ten Hag, attuale tecnico dell'Ajax, anche se prima gli inglesi proveranno il tutto per tutto sull'ex tecnico interista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.