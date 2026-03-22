Cordoba: "6 punti in 8 partite sono pochi, l'importante è che l'Inter ne sia cosciente"
Giro a vuoto per l’Inter, che si ferma 1-1 sul campo della Fiorentina nella partita che ha chiuso a tutti gli effetti le danze per quanto concerne la 30^ giornata di Serie A.
Negli studi di DAZN è presente l’ex difensore Ivan Ramiro Cordoba, che ha vestito anche la maglia dell’Inter nella sua carriera da calciatore, il quale ha commentato così il momento non del tutto stabile dei nerazzurri: “La cosa importante è che l’Inter sia cosciente della situazione, che il campionato sia ancora aperto. Con 8 punti forse potevano pensare di essere tranquilli, ma 6 punti in 8 partite sono pochi”.
Prosegue e conclude quindi Cordoba: “Dovranno stringere i tempi e tornare a far vedere le cose che riuscivano nel resto del campionato. Per fortuna c’è il tempo per stringersi tutti insieme ricompattassi con la sosta, certo, devi pregare che rientrino tutti illesi quelli che vanno in Nazionale, ma almeno c’è il tempo per capire cosa serve fare meglio”.
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