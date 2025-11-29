Cosa è successo a San Siro? Troppa confusione e poca chiarezza al VAR. Dopo il caso Vlahovic

Ancora una volta ci troviamo di fronte a polemiche, che dureranno giorni, in merito all'utilizzo del VAR e alle decisioni prese dagli arbitri con l'ausilio della tecnologia. Partiamo con il raccontare cosa è successo questa sera a San Siro all'ultimo minuto di recupero della sfida tra Milan e Lazio. Con i rossoneri in vantaggio per 1-0 e la squadra di Sarri in pressione alla ricerca del pareggio l'episodio incriminato avviene in area di rigore del Diavolo: cross dalla sinistra di Tavares e tiro al volo di Romagnoli, con il pallone diretto verso la porta di Maignan che ha impattato il gomito di Pavlovic, che si trovava in un corpo a corpo in marcatura con Marusic.

In un primo momento l'arbitro Giuseppe Collu ha assegnato il calcio d'angolo in favore della Lazio, scatenando le proteste dei giocatori biancocelesti, per poi essere richiamato al VAR. Prima di arrivare al monitor il direttore di gara ha trovato sulla sua strada Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, che si è rivolto a lui in modo polemico inducendo lo stesso arbitro a estrarre il cartellino rosso. Dopo la revisione dell'azione la sentenza di Collu, che possiamo riassumere così: il fallo di mano c'è, sarebbe rigore, ma prima c'è un fallo di Marusic, che trattiene Pavlovic. Decisione finale: calcio di punizione per il Milan.

Una situazione controversa che ci porta a riflettere, ancora una volta, sull'utilizzo della tecnologia e la sensazione è che l'arbitro Collu, non convinto al 100% di assegnare il rigore vista la distanza davvero minima tra il piede di Romagnoli che colpisce il pallone e il gomito del difensore del Milan, abbia deciso di "sfruttare" una trattenuta, tutt'altro che evidente, per trovare un senso alla decisione del VAR di chiamarlo al monitor.

A una settimana di distanza dal caso Vlahovic in Fiorentina-Juventus, con un calcio di rigore prima assegnato e poi revocato alla Juventus dopo un on field review che però non ci sarebbe dovuta essere, resta la sensazione che intorno al VAR, al protocollo e all'utilizzo della tecnologia ci sia troppa confusione e davvero poca chiarezza. L'appello da fare è uno, molto semplice. Qualcuno spieghi a tutti quali sono le regole e come e quando si può o meno ricorrere al VAR. Perché altrimenti il rischio è quello di continuare a fare confusione, con il nostro calcio che non ha però bisogno di tutto questo caos.