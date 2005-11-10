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Giana Erminio, Daniele Pinto rinnova! Il capitano pronto per la sua 15ª stagione

Giana Erminio, Daniele Pinto rinnova! Il capitano pronto per la sua 15ª stagione TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 16:12Serie C

A.S. Giana Erminio è lieta di comunicare il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 del calciatore Daniele Pinto, che per la 15ª stagione vestirà la maglia biancazzurra.

Centrocampista classe 1986, alla Giana dalla stagione di Promozione 2011/12 – con una pausa di inattività nella stagione 2013/14 – capitan Daniele Pinto con la Giana ha vinto 3 campionati in 13 stagioni e in quella da poco conclusa, durante la quale ha spento 40 candeline, ha messo a segno 31 presenze e un gol fra campionato, Coppa Italia e Playoff. È ambasciatore del "Club dei 100 Lega Pro".

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