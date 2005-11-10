Ufficiale Union Brescia, rinnovo biennale per Davide Balestrero. "Un orgoglio rimanere"

Union Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo con il capitano Davide Balestrero per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028.

Nel corso della stagione 2025/26 ha collezionato 6 reti e 5 assist in tutte le competizioni, confermandosi determinante non solo per il contributo tecnico offerto sul terreno di gioco, ma anche per la leadership, la personalità e i valori trasmessi quotidianamente all'interno dello spogliatoio. Capitano dentro e fuori dal campo, il suo rinnovo rappresenta un'importante conferma nel percorso di continuità e crescita intrapreso dal Club, che potrà continuare a contare sull'esperienza, sul carisma e sul senso di appartenenza di uno dei propri uomini simbolo.

Le parole di Davide Balestrero

La soddisfazione del nostro capitano: “Sono molto contento di continuare la mia storia con questa gloriosa maglia. Indossarla e vestirne la fascia, come ho già detto più volte, rappresenta un onere e un orgoglio incredibile. Sento una grande responsabilità verso la città e i nostri tifosi che tanto ci hanno accompagnato la scorsa stagione. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova annata e rivedere il Rigamonti gremito come nelle ultime gare.”