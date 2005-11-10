Ufficiale L'Udinese blinda Davis col rinnovo fino al 2031: "Good luck, the show must go on"

Il club friulano ha prolungato il contratto dell'attaccante classe 1998, autore di ben 10 reti nell'ultimo campionato. C'è la firma fino al 2031.

Udinese e Keinan Davis ancora insieme. L'attaccante inglese ha prolungato il suo contratto con il club friulano fino al 30 giugno 2031. Questo il comunicato ufficiale dei bianconeri: "Un rinnovo importante per il consolidamento del progetto sportivo che arriva al termine della miglior stagione della carriera vissuta dal bomber di Stevenage, autore nello scorso campionato di ben 10 reti. Una storia quella tra Keinan, l'Udinese e il Friuli caratterizzata dall'amore che tutta la piazza ha sempre dimostrato verso l'eroe di Frosinone che si è consacrato come uno dei migliori attaccanti della Serie A. Good luck Keinan, the show must go on".

Le parole del dg Collavino

"Il rinnovo di Davis è un segnale delle nostre ambizioni - sottolinea il Direttore Generale Franco Collavino - Il nostro progetto è ambizioso, vogliamo alzare l'asticella e la conferma di un calciatore della forza e della qualità di Keinan va esattamente in questa direzione. È un grande orgoglio per noi mantenere in squadra uno dei migliori attaccanti del campionato, un calciatore di livello internazionale che ha dimostrato di poter spostare gli equilibri".

Le parole di Keinan Davis

"Sono molto felice di proseguire l'esperienza in maglia bianconera - dichiara Keinan Davis - Sin dal mio arrivo e nei diversi momenti difficili che ho dovuto affrontare, l'Udinese e la sua gente mi sono sempre stati vicino. Questo per me è molto importante, qui mi sento amato e sento che ci sono tutte le condizioni per esprimermi al meglio ed aiutare la squadra a crescere sempre di più".