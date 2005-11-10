Ufficiale Gubbio, in attacco arriva Enrico Baldini. Lo scorso anno ha giocato nel Bra

As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Enrico Baldini che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Bra.

Nato a Massa il 13 novembre 1996 Baldini è un calciatore offensivo che può agire su tutto il fronte di attacco. Nasce calcisticamente nel settore giovanile dello Spezia per passare poi all'Inter, con i nerazzurri oltre a vincere il torneo di Viareggio e la coppa Italia primavera Enrico ha avuto la soddisfazione di esordire in prima squadra nel 2014 in Europa League. in carriera ha vestito anche le maglie di Pro Vercelli, Ascoli, AJ Fano, Cittadella, Lumezzane e Bra.