Cosa può lasciare il ko col Napoli alla Juve in ottica Champions? Risponde Chiellini, il video

Conferenza stampa della vigilia Champions per Giorgio Chiellini, il riscatto contro il Napoli è il primo pensiero ma, soprattutto, la testa all'obiettivo principale. "Siamo in lotta per tutti gli obiettivi e il campionato è ancora lungo. Adesso inizia la Champions e ci arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà di domani". Poi spazio all'analisi del Porto, al futuro, ai compagni di reparto e non solo. In basso il link per vedere i passaggi salienti della conferenza stampa del centrale della Juventus proposta da Tuttomercatoweb.com: in questo caso il target è proprio sul post Napoli e sugli strascichi che può lasciare il ko con gli azzurri in Serie A.