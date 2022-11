Così il Napoli resisterà agli assalti delle grandi per i suoi gioielli. Come ha fatto il Liverpool

Aurelio De Laurentiis ha dimostrato, nel corso degli anni, di esser capace di rifiutare offerte faraoniche per i suoi giocatori e di cederli solo quando si è trovato a un bivio. Ha fatto partire Gonzalo Higuain per la clausola, ha ceduto Kalidou Koulibaly soltanto quando ha capito che il ciclo era terminato e le offerte irrinunciabili. La rivoluzione estiva portata avanti da Cristiano Giuntoli e da Maurizio Micheli ha dato ben più dei frutti sperati e desiderati. E' stata la sublimazione del lavoro di scouting e della capacità, nel club, di rispettare ognuno il proprio ruolo. E questo permette ad ADL di aver ancora più forza in sede di mercato perché è ora conscio delle volontà e delle necessità di un tecnico felice come Luciano Spalletti, di dirigenti appagati, di una squadra che si sente valorizzata e nel posto giusto.

Resistere agli assalti per i big

Il Liverpool, in passato, ha dimostrato di saper resistere. Di tener duro davanti a offerte milionarie per Mohamed Salah, per esempio, ma anche per tutti gli altri grandi del suo progetto. Forte certamente di una potenza economica diversa da quella azzurra, il concetto però resta lo stesso: le società virtuose, che disegnano un progetto per il futuro, per i prossimi 2-3 anni, hanno anche la coscienza e la capacità di dire di no a offerte che in altri momenti appaiono irrinunciabili. Lo ha fatto De Laurentiis per Victor Osimhen in passato, lo farà quando nell'estate che verrà arriveranno le grandi d'Europa per Kvicha Kvaratskhelia, per Kim Min-Jae, per Giacomo Raspadori, per Stanislav Lobotka. A gennaio, neanche serve ribadirlo, non ascolterà alcuna proposta. Ma anche in estate non farà partire più di un gioiello, e neppure quello è scontato.