CR36 - Tutti i record di una carriera da urlo. E quelli ancora da battere

Quello che conta è sempre il prossimo. Se non avesse ragionato così, Cristiano Ronaldo non sarebbe diventato quello che è oggi. Così, nel giorno in cui il fuoriclasse portoghese della Juventus compie 36 anni, i record importanti per lui sono quelli che può ancora battere, più che quelli già raggiunti. Tantissimi, ovviamente.

I record di Ronaldo. La lista è lunga, pressoché infinita. Il rapporto privilegiato è con la Champions League: CR7 è il calciatore che l’ha vinta più volte, cinque, da quando ha assunto l’attuale denominazione, ma è anche quello che ha segnato più gol (135), così come nelle coppe europee (137). Inoltre, sempre in Champions, è l’unico calciatore ad aver segnato in tre finali e ha il filetto di più partite consecutive con almeno un gol: undici. È il miglior marcatore nella storia del Real Madrid (450 gol), mentre in quella della Juventus è ancora al 17° posto. Nel 2017 è diventato l’unico calciatore a segnare almeno un gol in tutte le partite della fase a gironi della Champions, in assoluto è l’unico ad aver siglato almeno 50 gol in sei stagioni consecutive, dal 2010 al 2016. Divide con il rivale Messi la palma di calciatore con più triplette (otto) in Champions, ma è l’unico ad aver segnato ben trentasette doppiette nella competizione. In bianconero, nessuno aveva mai siglato 37 gol in una singola stagione. È poi il calciatore con più gol siglati nelle fasi finali di Europei e Mondiali: 38, come Schweinsteiger.

E quelli da raggiungere. Detto del primato come miglior marcatore di sempre nella storia del calcio, conteso a Bican, Cristiano Ronaldo insegue anzitutto Ali Daei come miglior marcatore di sempre con la maglia di una nazionale: l’iraniano è a quota 109 gol, Ronaldo a 102. In Champions League, gli mancano tre presenze per raggiungere l’amico Iker Casillas quanto a presenze: attualmente sono 181 a 178. Sempre parlando di Champions League, s’è detto del primato per quanto riguarda la competizione attuale: manca un trionfo per raggiungere Francisco Gento sul primo posto in assoluto, dato che lo spagnolo ha vinto il trofeo sei volte quando si chiamava Coppe dei Campioni. Vincendola con la Juventus, inoltre, Ronaldo diventerebbe il secondo calciatore ad alzare la Champions con tre squadre diverse dopo Seedorf. Occhio a Euro 2020: partecipando al prossimo Europeo, CR7 diventerebbe l’unico calciatore della storia a disputarne cinque, e con un gol supererebbe Platini come miglior marcatore nella fase finale (sono entrambi a quota 9). Infine, più a lunga scadenza il record di Totti e Giggs, entrambi a segno per 23 stagioni: Ronaldo è a quota 20, per raggiungerli dovrebbe prolungare il contratto con la Juventus oltre il 2022. O inseguirli con un’altra maglia.