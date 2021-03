CR7 a casa Juve, festa social per il suo Portogallo: "Importante partire con una vittoria!"

Il gol non è arrivato, ma il suo Portogallo ha festeggiato comunque. Cristiano Ronaldo è soddisfatto della notte dell’Allianz, vissuta con l’1-0 all’Azerbaigian di De Biasi. "È molto importante cominciare il nostro percorso di qualificazione ai Mondiali con una vittoria, congratulazioni alla squadra!", ha scritto su Twitter il fuoriclasse della Juve, rimasto in campo per l’intera durata dell’incontro. La nazionale di Fernando Santos si è allenata alla Continassa anche questa mattina, prima di partire per la Serbia dove giocherà la seconda partita (la terza è invece in programma in Lussemburgo).