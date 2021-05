"CR7 vive per il gol, dovremo fare attenzione". Rivedi Kjaer in vista di Juve-Milan

vedi letture

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della prossima sfida alla Juventus: "È sempre stato un piacere giocare contro Cristiano Ronaldo, è anche cambiato tanto rispetto al nostro primo "scontro", è uno che vive per il gol. Può fare una partita così così ma al novantesimo se c'è un pallone vagante fa di tutto per segnare. Per questo è rimasto al top nel calcio per 10-15 anni".

Rivedi il video con le parole di Kjaer!