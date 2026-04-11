Cremonese, Baschirotto: "Mancata lucidità, pensare a noi stessi per uscire dalle difficoltà"

“Non abbiamo avuto lucidità dopo la rete subita, un vero peccato perché nel primo tempo avevamo dimostrato di avere delle potenzialità e potevamo chiudere addirittura in vantaggio. Siamo molto dispiaciuti soprattutto per i nostri tifosi che sono venuti sin qui per sostenerci. Ora dobbiamo essere bravi a ripartire perché il campionato non è finito. Si può uscire da questo momento, a patto che si pensi a noi stessi senza mai perdere unità e compattezza all’interno del gruppo. Siamo ancora convinti di poter raggiungere l’obiettivo”. Queste le dichiarazioni di Federico Baschirotto, difensore della Cremonese, ai microfoni di Dazn.