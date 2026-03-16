Cremonese, Nicola rischia di essere a fine corsa. Due nomi in lizza per la sostituzione
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Davide Nicola rischia seriamente di aver chiuso qui la sua avventura alla Cremonese. 4 pareggi e 11 sconfitte nelle ultime 15 partite, con i grigiorossi che a dicembre erano noni e ora si ritrovano terzultimi, a -3 dal Lecce quando mancano nove giornate alla fine.
Secondo quanto riportato da Sky, ci sono già due nomi in lizza per subentrare al tecnico di Luserna San Giovanni: Luca Gotti è il favorito con Marco Giampaolo in seconda battuta. Per quest'ultimo si tratterebbe di un ritorno, dopo l'esperienza in Lega Pro (attuale Serie C) nella stagione 2014/15.
53 anni, Nicola ha subito 4 esoneri in carriera: a Livorno nel 2013/14 (poi richiamato dai labronici a stagione in corso), Bari nel 2015, Udinese 2018/19 e Salernitana 2022/23.
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