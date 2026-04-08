Crespo: "Credevo che l'Inter fosse la più forte in Italia e lo sta dimostrando. Non era scontato"

Hernan Crespo, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha espresso il proprio parere sul campionato dell'Inter: "Credevo che fosse la più forte in Italia e lo sta dimostrando. Badate che non era così scontato. In estate ha cambiato allenatore, da Inzaghi a Chivu, ha cambiato metodi, e anche qualcosina dal punto di vista tattico. Qualche inciampo c’è stato ma alla lunga ha fatto vedere che è la migliore".

L'ex attaccante ha poi commentato i punti di forza della squadra: "La capacità di verticalizzare immediatamente, che è il vero segreto del calcio di oggi. Prima l’Inter era molto piatta, orizzontale, adesso invece cerca sempre la profondità. Questo è merito degli insegnamenti di Chivu. Io credo che i dirigenti stiano lavorando bene pensando al futuro".

"Dopo aver cambiato la guida tecnica - ha concluso - non hanno fatto la rivoluzione. Stanno inserendo, con molta attenzione, elementi nuovi per ringiovanire e dare energie fresche alla squadra. Qualche elemento faticherà un po’ all’inizio ad ambientarsi, ma alla lunga è una strategia vincente. Penso che con questi presupposti l’Inter possa tornare protagonista anche in Champions dove all’inizio della stagione aveva fatto molto bene. C’è stato un calo, è vero, ma la squadra non si è mai disunita".