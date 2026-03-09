Ufficiale
Hernan Crespo esonerato dal Sao Paulo. Termina la sua 2ª avventura paulista
Hernan Crespo non è più l'allenatore del Sao Paulo. L'argentino è stato esonerato in questi minuti dal club brasiliano. 50 anni, l'ex attaccante di Parma, Inter e Milan era alla sua seconda parentesi da allenatore del Tricolor Paulista, dopo quella da febbraio a ottobre 2021 nella quale vinse un Paulistão. Scelta che sorprende considerando che nelle prime 4 giornate di campionato, la squadra ha vinto 3 partite pareggiandone una. Fatale invece il cammino nel campionato paulista, dove sette giorni fa è arrivata l'eliminazione per mano del Palmeiras.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
