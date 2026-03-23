TMW Hernan Crespo accostato alle big brasiliane, lui aspetta l'Europa: il suo percorso

L'ex attaccante di Lazio, Parma, Inter, Milan e Genoa, Hernan Crespo, è ancora libero dopo che la sua ultima esperienza al San Paolo, in Brasile, è terminata a marzo. Di recente visti i cambi sulle panchine di Santos e Botafogo in particolare, il suo nome è stato accostato dalla stampa brasiliana alle due squadre e non solo (anche al Cruzeiro ed all'Orlando City in MLS, oltre che ad altre squadre in Argentina).

Secondo quanto risulta alla redazione di TuttoMercatoWeb.com però al momento Crespo preferirebbe rispondere ad una chiamata dall'Europa in vista dell'inizio della prossima stagione, magari proprio dall'Italia, cui si è legato a doppio filo nella sua vita sportiva. In Brasile continua ad avere grande considerazione, ma a meno di sorprese il suo prossimo passo dovrebbe essere in un Paese differente.

Da allenatore Crespo ha iniziato guidando la formazione Primavera del Parma, poi il Modena, il Banfield, il Defensa y Justicia, il San Paolo, l'Al-Duhail, l'Al-Ain e ancora il San Paolo. Con il San Paolo ha vinto un campionato paulista, con il Defensa y Justicia una storica Copa Sudamericana, poi con l'Al-Ain ha vinto la Champions asiatica, più altri tre titoli in Qatar con l'Al-Duhail (campionato e due coppe nazionali). Nel Parma anche una esperienza in dirigenza, come vicepresidente nel 2017/18.