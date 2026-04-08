Crespo esalta Lautaro Martinez: "Un esempio per i compagni. Con lui in campo si vince"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato di Lautaro Martinez: "Lo seguo da quando era un ragazzo - ha esordito - i primi passi in Europa, nell’Inter che è un ambiente che conosco benissimo, quindi le sirene di altri grandi club che lo corteggiavano, ma lui non si è mai voluto distaccare dal suo amore. Questa prova di fedeltà ne ha fatto un simbolo. A livello tecnico, tattico e fisico è cresciuto tantissimo".

La sua qualità più importante è che "sente il gol, vede la porta prima ancora che gli arrivi il pallone - ha proseguito -. Facciamo un esempio, il primo gol alla Roma. Thuram fa una cosa bellissima sulla destra e lui attacca il primo palo con una grinta che hanno soltanto i centravanti veramente affamati. Il gol è una semplice conseguenza".

Non c'è bisogno di spiegazioni per capire quanto sia importante l'attaccante argentino per la squadra di Cristian Chivu: "Lo dicono i risultati - conclude Crespo -. Con lui in campo si vince, senza di lui si rischia. Quando la squadra ha avuto un calo, guarda caso Lautaro non era in forma o era infortunato. Non è solo un finalizzatore, è un esempio per i compagni".