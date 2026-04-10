TMW Cristiano Ronaldo fu prezioso per la Juventus? Forse più per gli avversari

Fabio Paratici ha parlato di un Cristiano Ronaldo, spiegando come fosse un colpo per vincere la Champions. "Prezioso per la Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi. Noi tutti volevamo la Champions e il primo anno avremmo potuto vincerla, l’eliminazione dall’Ajax mi resta ancora qui. Il problema fu che segnando un gol a partita, Cristiano rese troppo facile la vita ai compagni, che peraltro avevano già vinto tanto. Per questo cambiammo allenatore, per provare una shakerata".

La Juventus poteva vincere nel 2019? Forse sì, del resto nelle quattro annate precedenti era al livello delle altre. Il problema è che la Juve era all'altezza - magari lievemente sotto - anche senza Cristiano Ronaldo. 100 milioni di euro per un calciatore di 33 anni, ma soprattutto circa 60 milioni di euro lordi all'anno, una cifra che quasi nessuno può permettersi. Il Real Madrid sì, ma la Juventus che aveva 15 giocatori sui primi 20 tra i più pagati era una cifra sovradimensionata per tutti.

Cristiano Ronaldo è stato un grande acquisto per la Juve? Sì. Peccato però che lo fosse più per gli avversari, che hanno ritrovato la possibilità di vincere per anni anche a causa dello squilibrio economico portato dal portoghese.