Crotone, 3 assenze importanti contro il Bologna. Cosmi: "Ballottaggio Di Carmine-Riviere"

Ha perso Ounas, come è la situazione della squadra in generale? Chi lo sostituirà tra Di Carmine e Riviere? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Serse Cosmi, allenatore del Crotone che alla vigilia della sfida contro il Bologna - gara valida per la 28esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Sì, Ounas è fuori, una distrazione di primo grado. Anche Reca purtroppo è assente per un problema particolarissimo, ha un'otite abbastanza grave e in queste notti non ha mai dormito. In più c'è anche Luperto che non stava benissimo e non sarà della gara neanche lui. Numericamente non abbiamo problemi per sostituire Ounas, ma bisogna fare la scelta giusta tra Di Carmine e Riviere. Io stesso dovrò valutare fino alla fine".

