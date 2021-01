Crotone, contatti continui per Sutalo. Il centrale dell'Atalanta tra gli obiettivi di Ursino

Il Crotone spinge per avere Bosko Sutalo in difesa dall'Atalanta, in gol stasera peraltro. C'è una trattativa avviata per il prestito del difensore centrale, rivela Sky, che potrebbe dare una mano ad un reparto che ha sofferto tanto in queste prime 17 giornate della stagione.