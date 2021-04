Crotone, dalla Spagna: il Siviglia pensa a Nwankwo Simy per rinforzare l'attacco

vedi letture

I gol di Nwankwo Simy non sono passati sotto traccia e il Siviglia sta pensando a lui per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Razon, il club andaluso potrebbe presto presentare un'offerta al Crotone per l'attaccante, in scadenza di contratto nel 2022, che in questa stagione, fino a ora, ha realizzato 17 gol in 32 giornate.